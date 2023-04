Lähedased varjasid tegelikku tõde: selgus põhjus, miks filmistaar Raquel Welch meie seast lahkus

Nüüd on väljaanne TMZ paljastanud, et Welch ja tema lähedased said mõnda aega enne näitlejatari lahkumist teada, et ta põeb Alzheimeri tõbe. Staar ise ega ka tema lähedased ei rääkinud antud diagnoosist avalikult ja see tuli avalikuks naise surma kohta täidetud dokumentide tõttu, mis nüüdseks on meedia kätte jõudnud. Antud paberitest tuli ilmsiks ka see, et Alzheimeri diagnoosi sai kunagine seksisümbol juba mitu aastat tagasi. Arvatavasti seetõttu ta enne oma surma ka avalikkuse ees ei käinud.