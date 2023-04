„Moosese tempo oli nii kiire, et see võttis korralikult hinge kinni!“ Mart ja Britt Normeti unustamatu rännak Siinai mäe tippu

Teleperekond Mart ja Britt Normet ronisid läbi pimeduse Siinai mäe tippu, et nautida erakordset päikesetõusu paigas, kus Piibli järgi ilmutas Jumal end Moosesele, andes talle Iisraeli rahvale kümme käsku. „Läänemaailma eetika ja väärtussüsteem said sõna otseses mõttes alguse tänase Sharmel El Sheiki kuurorti kõrvalt, mis tuli meile ja ilmselt teistelegi eestlastele paraja üllatusena, kes me kuumas turismipaigas lihtsalt lesime ja snorgeldame,“ sõnavad Britt ja Mart.