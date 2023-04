EFTA galal toimub Liis Lemsalu, reketi ja kohvri singli „PAUS“ esimene tele-live

„Oleme väga väga põnevil. Teeme poistega uut lugu esmakordselt live'is suurel laval ja kohe otse-eetris kümnetele tuhandetele silmapaaridele. Meie ülesastumine viib vaatajad uudsesse värvimaailma. Meie kolme sünergia on väga hea, oleme esimesest hetkest peale mõnusalt koos toiminud ja usun, et see ei jää ka EFTAdel märkamata,“ ütleb Liis Lemsalu. Tema sõnul räägib „PAUS“ sellest, kuidas teatud kohad suudavad inimese päevase maski maha koorida ja toovad välja oma „tegeliku mina“ – ehk kohtadest, kus liiguvad saladused ja salajased soovid.

Eesti filmi- ja teleauhinnad 2023 peakorraldaja on Eesti Filmi Instituut. Gala korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvusringhääling, Elisa Eesti AS, Telia Eesti AS ja Kalev. Koostööpartnerid on OÜ Duo Media Networks, All Media Eesti AS, Telia Inspira ja Elisa Huub, Liviko, ID Production, RGB Baltic ja Apollo kino.