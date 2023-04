KLÕPS | Pükse polegi jalas: Rootsi kuninga noorpõlvefoto kütab sotsiaalmeedias kirgi

Soome väljaanne Iltalehti teatel on foto kuningas Carl Gustafist tehtud 1968. aastal Rootsis Storlienis toimunud lihavõttekarnevalil. Pildil on monarh suusavarustuses, kuid tal on seljas vaid pikk hall jope, pükse pole tal jalas. Aastakümneid vanal pildil on Carl Gustafil peas blond pikajuukseline parukas.

Pildi tegemise ajal polnud Carl Gustaf veel kuningas, vaid hoopis prints. Kuningatiitli sai ta viis aastat hiljem. Tõenäoliselt on rootsikeelses Twitteris levima läinud pilt pärit mõnest vanast ajakirjast või raamatust.

Rootsi monarhist leviva klõpsu näol on tegemist harukordse pildiga. Twitter märkis paar päeva pärast selle avaldamist, et antud fotol on tundlik sisu ning sotsiaalmeediaplatvorm tsenseeris seda pisut. Sellest saab aga iga kasutaja mööda minna pildil klõpsates.

„Ainus tüdruk, keda ma kunagi armastama hakkan, on drag-kostüümis kuningas,“ kirjutas Rootsi monarhist foto postitanud kasutaja oma postituse juurde. 26. märtsil tehtud postitust on juba vaadatud üle 32 tuhande korra ja seda on mitmeid kordi meeldivaks märgitud. Postituse all kiidetakse, et kuningas on ka tänapäeval hea välimusega ning sõnati, et Carl Gustaf näeb kuum välja.