FOTOD | Lühifilmide kassett „Kadumise lühikursus“ tõi kinno mitmed tuntud näitlejad

Filmide „Kallid reisjad“ ja „Sinine“ produtsendi Johanna Maria Paulsoni sõnul oli Ukraina kolleegide toetus kõigi viie filmi loojate ühine otsus. „See on vähim, mida me oma Ukraina kolleegide toetuseks hetkel teha saame. Loodame, et nende loominguline tuli ei kustu ja Ukraina filmikunst kestab,“ sõnas ta.

Lühifilmide kogumiku koostamise osas ütles Johanna Maria Paulson: „Lühifilm on omamoodi filmiliik, mida kinolinal nii sageli ei näe, ometi võib ta anda kordades võimsama emotsiooni, kui mõni täispikk film. Üht lühifilmi on suurele ekraanile aga veel keerulisem sobitada. Oleme loonud väga heal tasemel ja mitmekesise kogumiku „Kadumise lühikursuse“ näol ja loodame, et see ka publikut kõnetab“.