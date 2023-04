Polegi päriselt lahus? Megan Fox ja Machine Gun Kelly veedavad koos Hawaiil puhkust

Tähelepanelikud puhkajad märkasid Hawaiil näitlejannat ja räpparit koos aega veetmas, hoolimata spekulatsioonidest, et paar olla lahku läinud. Segases suhtes paar oli ka koos einestanud, kui nad esmaspäeval Four Seasonsi hotellis õhtusööki sõid.

Paari näinud inimesed kirjeldasid, et Megan ja Machine Gun said õhtusöögil hästi läbi ning nautisid teineteise seltskonda. Siiski oli pealtnägijate sõnul märke, et nende kunagisest kuumast suhtest enam suurt midagi alles pole. Nimelt ei puudutanud Fox ja Kelly teineteist õhtusöögi ajal ega jaganud ka ühtegi kuuma suudlust, vahendab väljaanne Page Six.