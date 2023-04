Rõõmusõnumid: Tanel Toomi filmi staar abiellub tuntud Hollywoodi näitlejaga

Bosworth ja Long avaldasid oma kihlumisuudise mehe poolt loodud podcastis „Life is Short with Justin Long“ teisipäeval. Long vestles taskuhäälingu saates oma kallimaga ning paar selgitas lähemalt, miks nad otsustasid oma kihlumisuudise just podcastis avalikustada.

Bosworth rääkis, et otsus kihlumine just sellisel viisil avaldada tuli nende mõlema poolt. „Meilt tõenäoliselt uuritakse selle kohta ja me mõtlesime, kuidas me saaksime sellest rääkida nii, et meil oleks sellest hea tunne rääkida,“ lausus Bosworth ja jõudis mõttetöö tulemusena selleni, et kõige meelsamini avaldaks ta kihlumisuudise oma kallimaga vesteldes.

Long rääkis taskusaates, et tegelikult ei läinud kihlumisega kõik tema esialgsete plaanide kohaselt. Nimelt oli näitleja otsustanud, et tahab Kate'i naiseks paluda tema sünnipäeva kandis, mis on 2. jaanuaril. Justin aga otsustas meelt muuta ja kosis Kate'i naiseks mõnda aega varem. Bosworth selgitas, et Long oli talle rääkinud sellest, et soovib kogu oma ülejäänud elu koos naisega veeta. Long kirjeldas, et kihlumise hetk oli tõeliselt maagiline ja orgaaniline olnud. „See oli kõige kergem asi. Mu sõnad tulid nii naturaalselt,“ ütles ta.

Justin tunnistas taskusaates, et oli järginud traditsioone ning palunud enne oma kallima kosimist Kate'i isalt õnnistust, vahendab Good Morning America.

Justin Long on Ameerika näitleja, koomik ja filmiprodutsent. Ta on tuntud eelkõige oma rollide eest filmides „Barbarian“ ja „Christmas With the Campbells“. Kate Bosworth lõi hiljuti kaasa Tanel Toomi filmis „Viimane vahipost“ ning on tuntud oma rollide poolest filmides „Blue Crush“ ja „Superman Returns“.

Tanel Toomi film „Viimane vahipost“ on valminud Eesti, Suurbritannia ja Saksamaa koostöös. Filmi peaosades astuvad lisaks Bosworthile üles Thomas Kretschmann, Lucien Laviscount ja Martin McCann.