Mari Ojasaar-Parve suhtleb varalahkunud õega omal moel: meie perele seostub Kristi rähniga

„Meie perele seostub Kristi rähniga. Ta väga palju märkas oma haiguse ajal rähne ja need tõid talle rõõmu. Nüüd märkame meie perega rähne kõikjal. Ka vikerkaared on mulle side õega. Näen neid veepiiskades ning kodus on meil akendel kristallid, mis kevadel ja suvel toas imeilusad viker­kaared tantsima panevad, kui päike läbi nende paistab.“

2022. aastal on Maril tulnud üle elada väga valus elumuutus – jaanuari algul lahkus pärast rasket haigust tema kaksikõde Kristi. Mari rääkis sama aasta maikuus „Hommik Anuga“ saates, et mõlemad kaksikõed üritasid elada võimalikult tervislikult, kuid paraku diagnoositi Kristi Ojasaarel kopsuvähk. „Kahjuks arstid ütlesid ka, et lihtsalt väga suur ebaõnn – neljas staadium ja et see nii läks,“ rääkis Mari toona.

„Proovisime anda parima, et seda saaks ravida, aga meil ei õnnestunud,“ tunnistas naine. Mari Ojasaar jäi samaaegselt ka beebiootele, mistõttu on aasta olnud tema jaoks väga emotsionaalne.

Ta ütles, et leinaga on aidanud toime tulla kolm asja. „Need asjad peab leidma enda jaoks, mis viivad edasi,“ rääkis Mari. „Üks on kindlasti minu inimesed – mu pere, mu lapsed. Mõnikord mõtleme, et me hoiame oma lapsi, aga tegelikult hoiavad lapsed meid palju rohkem.“ Ühtlasi on teda aidanud ka joonistamine ning looduses viibimine.

Ettevõtja Jesper Parve ja kunstnik Mari Ojasaar sõudsid möödunud aasta juulikuus abieluranda. Paaril on kolm last: pojad Aaron Troy (9), Thor Ragnar (5) ning tütar Maria Luna (1,3).