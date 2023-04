FOTOD | „Minu kogu süda!“ Paris Hilton näitas kogu maailmale oma pisipoega

„Minu kogu süda,“ kirjutas Hilton postituse alla, kus poseerib koos pojaga mustvalgetel piltidel. Postituse alla on kogunenud juba tuhandeid kommentaare. Paljud ütlevad, et Parisele sobib emaroll väga hästi. Samas leidub ka neid, kes polnud Hiltoni lapsesaamisest kuulnudki. „Paris Hilton sai lapse?“ küsis üks.

Hilton ja tema abikaasa Carter Reum panid võsukesele nimeks Phoenix Barron Hilton Reum. Paris avaldas veebruari keskel oma saates „This Is Paris“, et nime Phoenix valis ta välja juba kümme aastat tagasi. Sellest kirjutas 42-aastane Hilton ka oma mälestusteraamatus „Paris“.

Phoenix tähendab tõlkes fööniksit. „Phoenixil on popkultuuris väga palju seoseid. Kõige tähtsam on aga see, et fööniks põleb ära ja tõuseb tuhast, et uuesti lennata,“ seletas Hilton.

„Ma tahan, et mu poeg kasvaks üles teadmisega, et katastroofid ja triumfid käivad käsikäes. Ja see peaks andma meile suurt lootust tulevikuks.“

Hilton ja Reum teatasid toona beebiuudisest sotsiaalmeedia vahendusel. „Sa oled juba armastatud rohkem, kui sõnad suudaksid väljendada,“ ütles Hilton siis.

Ajakirjale People antud kommentaaris lisas telenägu, et tema salajane unistus on alati olnud emaks saada ning ta on väga õnnelik, et oma abikaasa just õigel ajal leidis.

Hilton ja Reum abiellusid eelmisel aastal. Mehel on eelmisest kooselust ka 10-aastane tütar, keda ta on väidetavalt käinud külastamas ainult korra.