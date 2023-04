Menufilmist „Kalev“ tuntud noor näitleja Mihkel Kuusk: vahepeal hakkab isegi häirima, et viidatakse mulle kui mehele

„Tundsin teatrikooli ajal, et tahtsin kuidagi väga järsku suureks kasvada, ja tundsin, et tapsin sellega ära oma huumorimeele,“ mõtiskleb vabakutselisena tegelev noor, menufilmist „Kalev“ tuntud näitleja Mihkel Kuusk (26). Kuna Mihkel on peagi üles astumas mehelikkust käsitlevas projektis, siis on meheks olemise teema talle eriti südamelähedane. Eriti, kuna meheks kujunemise protsess on kulgenud omasoodu.