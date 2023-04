Mihkel Raud kummutab kõmu: keegi ei kutsu abielu purunemist esile selleks, et järjekordset toodet müüa

„Kui kolleegid kuulsid, et tulen sind intervjueerima, küsiti kohe sarkastiliselt, kas Raual tuleb jälle uus raamat välja, mida ta intervjuu abil müüa üritab,“ juhib ajakirjanik Hannes Rumm värskes Eesti Ekspressis Mihkel Rauda intervjueerides tähelepanu. Raud tõdes, et loomulikult üritab ta oma intervjuusid siduda sellega, mida parajasti teeb.

Hiljem tuleb ajakirjanik taas teema juurde tagasi, tõdedes, et kui lauljatel tuleb välja uus plaat, siis räägivad nad suhtedraamadest või põetud haigustest, sest kõige parimini aitab turundada kaastunde tekitamine. „Ka sina oled mõnel korral meedias teatanud, et abielu on pausil või et oled õnne taas leidnud, ja sellele on järgnenud kohe uue raamatu või kontserdituuri esitlemine,“ küsib Rumm.