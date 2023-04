Mihkel Raud kolis teise Eesti otsa: viimastel aastatel on Tallinn väga raskesti elatavaks linnas muutunud

Mõnda aega ka USAs elanud Raud tõdeb, et paljud ameeriklased peavad lausa iga päev poolteist tundi ainuüksi tööle sõitma ning seetõttu pole Pärnust Tallinnasse minek kontimurdev. „Eks ma olen ju Tallinnas sündinud ja suurema osa oma elust seal elanud, aga viimastel aastatel on Tallinn minu jaoks mõnes küsimuses väga raskesti elatavaks linnas muutunud. Liiklus on minu jaoks ikkagi väga frustreeriv ja närviline. Tallinn ei ole ehitatud nii paljude autode jaoks, nagu seal praegu on,“ arvab Raud.