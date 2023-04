Forbes avalikustas neli meelelahutajast miljardäri. Üks skandaalne staar on antud seltskonnast välja kukkunud

Taaskord on jõudnud nimekirja neli maailmakuulsat meelelahutajat. Kõige kõrgemalt kohalt leiame endise jutusaatejuhi Oprah Winfrey, kes pääses miljardäride sekka esimest korda 2003. aastal. Kakskümmend aastat tagasi hinnati tema väärtuseks täpselt miljard dollarit, kuid nüüdseks on temast saanud mõjuvõimas meediamogul, kelle leiab 1217. kohalt ning tema väärtus on antud ajaga kahekordistunud.

Oprahst kümme kohta tagapool on räppar Jay Z, kes on suurema osa oma varandusest teeninud tänu oma plaadifirmale Def Jam Recordings. Alles eelmisel aastal jõudis ta antud nimekirja esimest korda ning kui toona hinnati tema väärtuseks 1,2 miljardit, siis vaid aastaga on see number tõusnud 880 miljoni dollari võrra. Ta on ka ühtlasi ainuke meelelahutaja antud edetabelis, kelle väärtus on tõsunud.