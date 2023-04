Eesti suunamudija Erna Husko kannatas üksinduse all: olen korduvalt olnud olukorras, kus ruum on rahvast täis, aga tundsin end üksikuna

Eestist pärit, kuid hoopis Soomes kuulsaks saanud suunamudija Erna Husko viibis möödunud nädalal Tallinnas. Soome kõmumeedia on pikalt kirjutanud, et Erna (25) ja sisulooja Jaakko Parkkali (27) vahel on lahvatanud armuleek. Fitnessikaunitar andis Soome meediale pikema intervjuu, kus paljastas nii mõndagi oma eraelu kohta ja ka seda, et ta on viimasel ajal maadelnud toimetulekuprobleemidega.