Maia Vahtramäe suhtest Tanel Toomiga: jah, see ei ole lihtne, aga ma ei kujutaks ennast ette teistsuguses suhtes

„Saaremaa Rannapeole jõudsin niimoodi, et ma olin kolm päeva üleval olnud ja ma päriselt ei mäletagi seda, aga ma tean, et see oli tore, sest kõik räägivad,“ ütles ta.

Vahtramäe režissöörist elukaaslasel Tanel Toomil on jõudnud kinno uus film „Viimane vahipost“. Seepeale ütles raadiosaatejuht, et ega filmimehe naine ei ole kerge olla. „Tead, me oleme koos olnud üheksa aastat. Jah, see ei ole lihtne, aga ma ei kujutaks ennast ette teistsuguses suhtes ka. Et mul oleks mingi... ma nüüd vabandan kõigi meeste ees, siuke tavaline tüüp, kes tuleb õhtul kell viis koju ja...“ jättis Maia lause lõpetamata. Seepeale ütles raadiosaatejuht: „Kunstiinimesed peavad olema kunstiinimestega koos.“ Vahtramäe nõustus.