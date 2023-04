Pluuto on tagasi! Eesti nõutumaid räppareid avaldas värske singli „Ikka siin“

Pluuto viimasest albumist on möödas kolm aastat ning selle ajaga on noore räppari jaoks palju muutunud. Uue singliga tuletab ta meelde, et pole vahepeal kuhugi kadunud, vaid on enda kallal töötanud - „Ikka siin“ tutvustab kuulajaskonnale tumedamat poolt, täis narkootikume ja toksilisi suhteid, jäädes truuks omanäolisele flow’le ja sõnaseadmisoskusele, mis ta mõne aasta eest Eesti muusikatööstuse ladvikusse lennutas.



„Väga värske tunne on. Hea on tulla peale uue muusikaga, mille sarnast pole keegi Eestis varem teinud,“ tunnistab pluuto. Värske singel on tema sõnul tumedam ja tõsisem, kui ta varasem materjal ning annab head aimdust sellest, millist kõla on oodata ta tulevalt albumilt. „Sõnad räägivad siin iseenda eest… Eriti laulu teine pool - ma ei tea, kumba poolt valida, kas toksiline või armastav,“ jätab räppar kuulajale niidid lahtiseks.



Loo video kujutab pluuto sõnul elu, mida ta on vahepeal elanud, kuid avalikuse eest kiivalt varjul hoidnud. „Tagaistmel, ma olen välja teeninud selle jalaruumi,“ nagu kõneleb lugu. Kusjuures video pani peamiselt kokku pluuto ise, filmis lähedane sõber, kelle käe all sündis ka algusaja hiti „Kohe minek“ muusikavideo.



„Ikka siin“ produtsendiks on 15-aastane biidimeister tops. Pluuto jaoks on tegu otsekui täisringiga - samas vanuses sai alguse tema meteooriline tähelend ning elu avalikkuse silme all, mis mõjutas tugevalt tema vaimset tervist ning on paljuski aineks tema teisele stuudioalbumile. Loo miksis Gevin Niglas, masterdas Henkka Niemistö ning salvestas Markos Palo.



Värske singel ei ole kaugeltki aga viimane kord, kui te pluutost lähiajal kuulete. „Kui hoog kord juba sees, siis... see ei pruugi selle kuu sees viimaseks jääda,“ jääb pluuto salapäraseks.