Viimane kodumaine keika: peagi Ameerikasse koliv Ariadne annab ühiskontserdi Andreasega

Ariadne on viimase kaheksa aasta jooksul olnud üks mõjukamaid muusikuid ja sisuloojaid Eesti popmaastikul. Aastal 2017 osales ta lauluga „Feel Me Now“ Eesti Laulu konkursil, kus pälvis sooja vastuvõtu ja tegi oma esimese suure avaliku esinemise. Ariadne laulab läbi enda märkamiste asjadest, mis teda ümbritsevad ja frustreerivad. Tema esimene singel „All In“ oli kohalikes raadiojaamades üks enim mängitud poplugusid. Järgnesid lood „Queen Of My Own“, „Running Without You“ ja „Shouldn’t Be Friends“. Mullu sügisel jõudis kuulajateni võimas alternatiiv-pop singel „Hands Tied“, mis on ühtlasi ka tema 14. aprillil ilmuva debüüt-EP nimilugu.

28. aprillil toimuv kontsert on Ariadne viimane kodumaine esinemine enne kolimist Ameerikasse. See on viimane kord tulla ja näha, kuidas Ariadne on viimase viie aastaga arenenud lihtsast koolitüdrukust artistiks, kes ei karda katsetada erinevate žanritega. Esitlusele tulevad nii rahva lemmikhitid kui ka lood, mis EP peale ei mahtunud. „Olen väga elevil ja ootan, et saaksin kõiki sõpru ning toetajaid jälle üle pika aja näha,“ ütleb Ariadne.



Andreas on noor laulja ja laulukirjutaja, kes alustas muusika kirjutamist 12-aastaselt. Ta on esinenud Eesti suurimatel lavadel ja töötanud koos mitmete kohalike superstaaridega. Praegu on ta artistina sõlminud lepingu SMUUV Music / Warner Music Finlandiga.