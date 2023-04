Eesti 2022. aasta enim vaadatud film oli režissöör Elmo Nüganeni „Apteeker Melchior“. See on linastunud lausa mitmes suures välisriigis. Linateos on ka mitmele filmifestivalile jõudnud ja olulisi auhindu saanud. See ei ole veel kõik – 2023. aastal seisavad ees järgmised riigid ja uued festivalilinastused. Siinkohal on paslik heita pilk „Apteeker Melchiori“ kassatulule.