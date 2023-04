FOTO | „Nii peabki tähistama!“ Maksim Galkin avaldas Alla Pugatšovast meeleoluka pildi

Galkin meenutas, kuidas ta möödunud aasta suvel oma 45. sünnipäeva tähistas. Tundub, et humoristi sünnipäev möödus väga tempokalt ja pakkus kõigile palju rõõmu. Galkini sotsiaalmeediasse postitatud pilt on väga meeleolukas ja tekitas tema jälgijate seas tõelise furoori. Mees lisas pildi alla kommentaariks: „See on üks mu lemmikpilte, mis on tehtud minu 45. sünnipäeval,“ kirjutas Galkin.

Postituse alla kogunes palju kiitvaid sõnu. Pildi kommentaaridest võib lugeda, et mitmetele jäi silma hoopis Pugatšova jalad. „Millised siledad sääred,“ kiitis üks jälgija. „73-aastasel Alla Borissovnal on jalad nagu noorel neiul,“ kirjutas teine. „Sellised peod mulle meeldivad. Nii peabki tähistama!“ kommenteeris kolmas.

Estraadikuninganna tähistab järgmisel nädalal oma 74. sünnipäeva.

Vene justiitsministeerium lisas Galkini 2022. aasta septembris n-ö välisagentidena tegutsevate isikute nimekirja. Ministeerium väitis, et Galkin on poliitiliselt aktiivne ja saab toetust Ukrainalt. Galkini abikaasa primadonna Alla Pugatšova ütles toona, et ta on Venemaa patrioot ja soovib, et ta kodumaa lõpetaks oma poegade surma saatmise illusoorsete eesmärkide nimel, mis muudavad Venemaa paariariigiks. „Palun lisage mind mu armsa riigi välisagentide ridadesse, sest olen solidaarne oma abikaasaga,“ ütles Alla Borissovna.

Pugatšova ja Galkini hea sõber Laima Vaikule, käis hiljuti YouTube'i saates „Ettevaatust: Sobtšak“, kus rääkis, et Venemaa järgmine president peaks olema Maksim Galkin. „Vaatame, äkki saab Maksimist president. Või äkki saab hoopis Alla. See oleks ime! Mina hääletaksin Galkini poolt ja venelased hääletaksid ka, ma usun. Venelased, mõelge. Maksim ei ole poliitik. Temast saaks täiuslik president, sest temas oleks inimlikkust,“ ütles Vaikule.