Saara Pius meenutab avariid: tagumine auto paraku edasi sõita ei saanud, sel läks kehvemalt

Näitlejanna ligi nelja aasta vanune Volvo on nelikveoline elektrijõul ja diisliküttel sõitev hübriidauto, millel mootormahtu ligi 2 liitrit ja võimsust 145 kilovatti.

Maanteel enne möödasõitu Saara kõigepealt ikkagi veendub selle ohutuses, sest on näinud olukordi, mis võinuks lõppeda juhi, aga ka teiste liiklejate jaoks fataalselt.

„Tõesti, kui vaatan mõnikord neid hulljulgeid, kes maanteedel ohtlikke möödasõite teevad nii, et vastutulija peab pidurdama ja poole kerega kraavi minema, siis on hirmus,“ sõnab Saara. Ta lisab, et tema neljateistkümneaastase sõidupraktika jooksul pole õnneks midagi väga ohtlikku juhtunud.