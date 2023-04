Mõned tunnid pärast seda, kui Donald Trump kuulis, et temast saab esimene USA president riigi ajaloos, kellele esitatakse kohtus kriminaalsüüdistus, läks ta koos abikaasa Melaniaga välja õhtusöögile. Pärast seda on Trump korduvalt avalikkuse ette astunud, nagu ka tema lapsed, kuid Melania on pildilt kadunud.