Narkootikumid ei ole probleem: selgus tegelik põhjus, miks prints Harryt USAst välja ei saadeta

Kuid nüüd on allikad Daily Mailile väitnud, et Harry pääseb USAst välja viskamisest. Põhjus ei peitu selles, et tegemist on printsi ja kuningliku perekonna liikmega, vaid Harry olevat oma mineviku kohta olnud avameelne juba siis, kui ta viisat taotles. Allikate sõnul olevat prints juba dokumentides maininud, et on varem narkootikume tarvitanud. Selleks on taotlusel juba eraldi koht, kuhu tuleb panna linnuke, kui oled keelatud aineid varem tarbinud.