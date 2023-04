Kelle palaga on tegemist? Kohtunik Olav Osolin: „Uue laulu“ saates on lugu, mis lõi mul suu lahti!

Osolini sõnul näitab „Uue laulu“ konkurss, et häbeneda pole põhjust. „Kindlasti tuleb saatest uusi hitte ning leidub lugusid, mis väga meeldivad ja üks neist on lausa selline, mis – nagu öeldakse - lõi mul suu täiesti lahti; seda enam, et sellest artistist polnud ma midagi kuulnud,“ märkis ta Star FM Hommikuprogrammi külastades.

Olav Osolin on koos Maarja ja peakohtunik Koit Toomega „Uue laulu“ püsikohtunik. Igas saates on ka kaks külaliskohtunikku ning esimeste külalistena võtavad koha sisse Heidy Purga ja Jüri Pootsmann. Kohtunike ülesanne on igast veerandfinaalsaatest poolfinaali valida 2 lugu ning televaatajad saavad saate jooksul valida lisaks 2 oma lemmikut, kes edasi pääsevad.

TV3 „Uue laulu“ konkursile laekus üle 250 loo, millest veerandfinaalidesse valiti 32. Esimeses saates kõlavad 8 laulu, mida esitavad Mikk Saar, Little Mess, Sebastian, Lonitseera, Triin Lellep ja Mart Sander, Sucks to be U, Alen Veziko ning Uku Haasma ja Piur Faia.