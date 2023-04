„Kes seal perekonnas nimede paneku eest vastutab?“ Rebel Wilsoni pere ajas fännid segadusse

43-aastane näitlejatar, kelle täisnimi on tegelikult hoopis Rebel Melanie Elizabeth Wilson, on oma pere vanim laps ehk nii õed kui ka vend on temast nooremad. Järsku avastas Twitteri rahvas, et Rebel on vaat et kõige normaalsem nimi Wilsonite klannis.

Rebeli üks noorem õde soovib, et teda kutsutaks Annachiks, mis on väga sarnane inglise keelde kuuluva sõnaga „anarchy“ ehk anarhia. Passis on tema nimeks aga Annaleise. Näitlejatari vend kannab aga nime Ryot, mis on sarnane sõnaga „riot“, mis tähendab mässama hakkamist. Teise õe kodanikunimeks on Liberty ehk vabadus.

Hiljuti tänu surrogaadile esimest korda emaks saanud Rebel jätkas oma vanemate poolt alustatud tava ja pani oma lapsele ebatraditsioonilise nime. Nimelt sai tüdruk endale nimeks Royce.

Wilsonite pereliikmete nimed on aga tekitanud Twitteris palju furoori. „Kes vastutab seal perekonnas nimede eest?“ uurib üks kasutaja populaarseks saanud säutsus.

Juba mõne aasta eest käis Wilsonite perekonna kentsakate nimede teema meediast läbi ning Rebel pidi selgitama oma ema Sue ja isa Jacki valikuid. „Arvatakse, et mu vanemad on hipid, aga tegelikult on nad vägagi konservatiivsed,“ paljastas näitlejatar. Tema nimi valiti näiteks selle järgi, et Sue ja Jacki pulmas oli laulnud tüdruk, kelle nimeks oli samuti Reb