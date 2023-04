Ekskaasad koos valitsuses! Signe Riisalo huvitavast olukorrast: kui detailselt korrektne olla, siis oleme ka praegu abielus

„Oleme sellest (koos uues valitsuses olemisest – toim.) rääkinud ikka, aga rohkem ma ei oska selle kohta teile midagi öelda,“ kommenteeris sotsiaalkaitseminister Õhtulehele uut olukorda. „Saame ju muidu ka väga hästi hakkama, meil on ühine laps ja me purjetame koos väikeses kolmeliikmelises meeskonnas. Seega see valitsusele kindlasti kahju ei tee, pigem kasu – meeskonnatööd oleme kõvasti harjutanud.“

2021. aastal andis Signe Kroonikale avameelse intervjuu, kus ta tunnistas, et on nende lahkumineku tõttu nutnud vaid korra. See juhtus siis, kui Tiit nende ühisest kodust välja kolis. „Miks me lahus elame? Sest oleme sellise valiku teinud ja nii tundub pa­rim lahendus. Kui ühisosa jääb liiga õhukeseks ning tunned, et ei suuda paarisuhtes enam teisele midagi pakkuda, siis tulebki eraldi edasi minna. Inimlikul tasandil oleme sõpradeks jäänud ja saame rahulikult suheldud. See pole oluline mitte üksnes meie ühise tütre Paula heaolu arvesse võttes, vaid ennekõike enda väärikuse küsimus,“ ütles Signe kahe aasta eest.