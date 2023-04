Näitlejanna Cameron Diaz on viimasel ajal veetnud palju aega Londonis, kuna just seal filmitakse linateost „Back In Action“, milles pikalt näitlemise juurest eemal olnud staar kaasa teeb. Nüüd on aga välja tulnud, et filmivõtted pandi mõneks ajaks pausile, sest võtteplatsilt avastati lõhkemata pomm.