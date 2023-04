Näitleja Märten Metsaviir avaldas, miks kardisõitmise lõpetas: sain aru, et kõige teravamas tipus olemiseks kulub palju raha

ETV saates selgitas Metsaviir, et tema hooaeg mootorispordi valdkonnas algab maikuu alguses ning ta tegutseb ühe oma sõbra tiimis mehhaanikuna. Ise aga ta aga kardirooli taha ei istu. „See on väga kulukas spordiala, üldse mootorisport on väga kulukas. Ja lisaks mulle meeldib see nüanss seal juures, et ma saan oma sõitjaga, kes on 11-aastane, ma saan talle midagi tagasi anda,“ selgitas Märten ja lisas, et annab noorele sõitjale edasi neid teadmisi ja oskusi, mida ta oma võidusõitjakarjääri juures koges.