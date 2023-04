Armastus on siiski olemas: näitlejanna Megan Fox ja räppar Machine Gun Kelly on taas paar

Mitmete pealtnägijate sõnul on Megan ja Machine Gun veetnud terve käesoleva nädala Hawaiil puhkusereisil, kus lisaks rannaliiva nautimisele on nad ka oma suhtele keskendunud. Fox ja Kelly nimetavad oma puhkust tervendavaks ning on selle jooksul ära leppinud.

„Nad on ametlikult jälle paar pärast raskeid katsumusi oma suhtes. Viimased paar kuud on nende mõlema jaoks keerulised olnud, kuid nad reisid koos, et tervendada suhet ja see on neile hästi mõjunud,“ teadis üks paari tundev allikas rääkida.

Allika sõnul tunneb paar end nüüd palju tugevamalt seotud kui varem. Samuti usub Fox, et Kelly on tema hingesugulane ning et räppar poleks kunagi nende suhte osas alla andnud, vahendab Page Six.

Hawaiil viibides nägid nad oma suhte kallal vaeva ja leppisid ära. Väidetavalt nähti neid neid neljapäeval koos romantilisel jalutuskäigul rannaliival. Ühel hetkel oli muusik kandnud Meganit oma seljal, et naine ei peaks kõndima paljajalu ranna kivisemal piirkonnal.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly pole ise veel oma uut suhtestaatust kommenteerinud ega avaldanud midagi selle kohta sotsiaalmeedias. Samuti pole teada, kas nende varasem kihlus on taas jõus ning kas paar mõlgutab mõtteid jälle pulmade osas.