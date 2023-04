Tuunib taas välimust: Madonna soovib ilukirurgiaga oma endist välimust taastada

Viimasel ajal on Madonna muutunud välimus tekitanud aina rohkem kõneainet ning poplaulja pole rahul kriitikaga, mis talle osaks on langenud. Kuna peagi alustab ta oma väljamüüdud turneega „Celebration Tour“, siis on ta otsustanud oma välimust enne seda kohendama minna.

Esimest korda levisid spekulatsioonid sellest, et popikuninganna on noa all käinud tänavu veebruaris, kui Madonna ilmus muutunud välimusega Grammy auhinnagalale. Tollal kritiseeriti teda meeletult, kuid südikas naine lükkas kõik spekulatsioonid iluoppide osas ümber. Nüüd on aga välja tulnud, et tollaseid kommentaare võttis ta väga hinge ja tahab nüüd oma kunagise välimuse juurde naasta. Operatsiooniks ja sellest taastumiseks on tal aega kuni 15. juulini - siis toimub tema turnee esimene kontsert.

„Hoolimata sellest, mida inimesed arvavad, on Madonna siiski mõjutatud kriitikast tema välimuse üle. Ta näeb ja kuuleb, mida inimesed räägivad ja soovib tuuril oma fännide jaoks taas enda moodi välja näha,“ teadis üks Madonnat tundev allikas väljaandele Daily Mail rääkida.

Uus nägu pole ainus, millega lauljanna soovib turneel oma fänne üllatada. Väidetavalt kavatseb Madonna lavale tuua ka kõik oma kuus last ja neid oma šõusse kaasata. Perfektsust taga nõudev popikuninganna on nimelt oma tuuri nimel kõvasti pingutanud, kuna tegemist võib olla tema viimase turneega. „Madonna on suurepärases vormis ja ta lööb kõik pahviks selle tuuriga. See võib olla tema viimane nii, et ta soovib, et kõik oleks täiuslik. Ta on meeletult heas vormis ja tema keha näeb hea välja,“ teadis allikas veel rääkida.

Madonna on ka varem avaldanud oma mõtteid ilukirurgia osas. Näiteks sõnas ta aastal 2012, et ei ole iluoperatsioonide vastu, kuid on selle vastu, et neist avalikult rääkida.