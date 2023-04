KOKKUVÕTE | „Tähtede tähe“ esitused tõid pisarad silma: džässivoorus kõlasid mahedad ja sumedad lood

Esimesena astus lavale Elina Nechayeva looga „I Fall In Love Too Easily“, mille on kuulsaks laulnud Chet Baker. Enne lavale astumist rääkis Elina, et tahab oma esitusega sumedust pakkuda. Mihkel sõnas, et seekord jäi Elina esitus üheplaaniliseks ning oli etteaimatav. „Sinu hääl kõlas väga pehmelt ja siidiselt,“ kiitis Lenna tema esitust, kuid sõnas ka, et Elina teda laval ei üllatanud. Andrei sõnas, et tal oli Elinat hea kuulata ning vastupidiselt teistele kohtunikele meeldis talle saate esimene number väga.