Superstaarisaade tuleb tagasi! TV3 avas kandideerimise uutele superstaariks pürgijatele

„Eesti otsib superstaari“ uus hooaeg kuulutati välja Jaak Joala nimelise uute eestikeelsete laulude võistluse „Uus laul“ avasaates. TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure sõnul on tegemist sümboolse hetkega, mil üks oluline uude Eesti muusikasse panustav saade loob silla teise suure saatega, kust sirgub järelkasv Eesti lauljate ridadesse. „Sel aastal on TV3 programmis väga oluline roll Eesti muusikal ja muusikutel. Kevadel on eetris suur laulukonkurss „Uus laul“, mis on motiveerinud looma palju uut head eestikeelset muusikat, mida esitavad armastatud Eesti artistid. Sügiselgi jätkame muusikalainel „Eesti otsib superstaari“ uue hooajaga, kust on kindlasti oodata uusi säravaid artiste, kelle sünnile saame kõik koos kaasa elada,“ rääkis Signe Suur. „On rõõm tõdeda, et ka „Uue laulu“ saates astub lavale mitmeid superstaarisaatest sirgunud artiste,“ lisas Suur.