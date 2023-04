Julia Aug Venemaalt Eestisse põgenemisest: maha jäid tütar ja kodu

Kohtume Juliaga Augiga (52) Vene Teatri hämaras ja vaikses fuajees päevasel ajal. Tal on seljas avar must särk, mustad püksid ja heledad tossud ning kaasas suur reisikott isiklike asjadega. Tallinnas pole tal veel oma kodu. Julia ööbib sõbranna pool või hotellis. Julia näos ei ole grammigi meiki, kaunistuseks on vaid ehted: paar kaelakeed ja käevõrud. Ta usub, et need kaitsevad teda. Üks käevõru on väikeste sini-must-valgete kivikestega. Me vestleme vene keeles.