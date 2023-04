FOTOD | Staarkokk Jamie Oliver uuendas abieluvannet: see oli tõesti väga romantiline!

„Hommik! Mina ja Jools abiellusime uuesti! Jah, pärast 23 aastat koos olemist arvasime, et on eriline hetk tähistada oma abieluvande uuendamist, enne kui lapsed pesast välja hakkavad lendama. See oli tõesti väga eriline, naljakas ja romantiline! Oleme alati unistanud Maldiividele minekust ja see oli just selline, nagu olime alati unistanud, lihtsalt hämmastav!“ kirjutas Jamie Instagramis.