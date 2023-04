Mis on su kõige tüütum harjumus?

Süües pidev arvestamine, et parim amps jääks viimaseks. Või see, et pärast igat reisi pean kohe uue broneerima, muidu on imelik olla? Igapäevane vähemalt viiesammuline näohooldus? Ei, pigem see, et võin teinekord olla liiga nõudlik iseendaga. Kui mõni inimene mulle lähedaseks saab, kandub see nõudlikkus tahes-tahtmata ka tema peale. Ma ise võtan seda motivatsiooni ja positiivse distsipliinina, kuid vahel ikka ütlen endale: „Anita, tšill!“ Õnneks on Dubais talvitumine väga palju nõudlikkuse väljajuurimisele kaasa aidanud - teistsugune kultuur ja elurütm aitavad harjumusi lõhkuda.