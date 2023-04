VÕRDLE | See ei saa ju sama inimene olla! Ohtralt kaalu kaotanud Jonah Hilli ei tunne enam äragi

Hollywoodi staar Jonah Hill on kaotanud märkimisväärselt kaalu, lisaks on ta kasvatanud endale ka habeme. Hilli märgati Californias Malibu rannas surfamas. Näitleja tunnistas, et ta on surfamist terve elu tohutult kartnud. Tundub, et nüüd on ta oma hirmust üle saanud, vahendab New York Post.