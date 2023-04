Punkrokikuninga John Lydoni abikaasa suri 80-aastasena. Paari abielu kestis pea pool sajandit

„Raske südamega teatame, et Nora Forster, kes on John Lydoniga viis aastakümmet abielus olnud, lahkus igavikuteele. Nora oli Alzheimeri tõvega elanud juba aastaid. Nendel aastatel oli Johnist saanud tema täiskohaga hooldaja. Palun austage Johni leina ja andke talle ruumi leinata,“ seisab Twitteri postituses.

67-aastane John Lydon astus tänavu võistlustulle Iirimaa Eurovisioni eelvoorus. Laul oli pühendatud tema naisele.

John ja Nora kohtusid 1975. aastal ühes riidepoes. Ja sealt nende armulugu algaski. Lydon paljastas kaks aastat tagasi The Timesile antud intervjuus, et ta on aastatega suutnud aktsepteerida seda, et tema Alzheimeri tõbe põdev abikaasa Nora Forster ei saa kunagi terveks.

„Alzheimeri tõbi on kuri, kurnav, aeglane ja tasane protsess, kuid me elame selle koos läbi,“ kinnitas rokkar toona.

„Ma tean, et see on halvenemas millekski väga-väga kohutavaks, kuid me astume sellele vastu väärikalt,“ selgitas Lydon ning kinnitas, et tal pole mingit kavatsust oma armastatut mõnesse vanadekodusse panna, vaid ta kavatseb tema eest hoolitseda võitluse lõpuni. „Kui ma pühendan ennast, siis see on igaveseks ning ma jään selle juurde ja ma olen väga uhke, et ma teen kõik, mis ma saan tema heaolu jaoks.“

Rokkar tunnistas, et päevad läbi kellegi hooldamine on mentaalselt väga raske. „Täiskohaga hooldajana võivad sul tekkida enesetapumõtted. Mul on endiselt momente, mis on talumatult kurvad ja täis raevu,“ kirjeldas ta.