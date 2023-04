Hiljuti debüütsingli avaldanud Franz Malmsten on saanud juba koostööpakkumisi: minu poole pöördus juba üks label küll

Franz sõnas, et tema uus lugu on justkui Eurovisoniks sobiv poplugu.“Kui Winny Puhh alustab jõulutuuriga aprillis, siis mind alustan Eurotuuriga aprillis,“ naljatles ta.

„Kui üldse, siis ilmselt kohe. Järgmine kandidaat olen mina, kes läheb,“ vastas Franz naljatledes küsimusele, kas ta plaanib tulevikus ka Eurovisionile sõita.

„Kui siit üldse tekib mingisugune muusikaline karjäär. Minu juba poole pöördus juba üks label küll,“ avaldas Franz, kuid detailidesse ei laskunud.

„Mulle väga-väga meeldib Eesti Laul. Minu meelest on see supertore üritus. Ma vaatan alati poolfinaale ja finaale,“ tunnistas ta. „Eurovision on mul lausa kalendrisse märgitud.“

„Ma olen kõik need suured hirmud ületanud,“ tõdes Franz, kes juhib koos Saara Piusiga tänavust Eesti filmi- ja teleauhindade galat. „Ma kujutan ette, et reedel mul ikkagi tekib see (lavanärv-toim), sest see on otseülekanne ja pikk üritus.“

„Thunderstorm“

Käesolev esiksingel ei sündinud tegelikult üldse mitte Franzu enese initsiatiivil. Valmis demoga pöördus noormehe poole produtsent Not Over, kodanikunimega Aleksandr Antonov, kes otsis uuele singlile vokaali ja hinge. Kuna Franzu puhul on tegemist siiski ääretult nõutud noormehega, vastas ta esialgu ettepanekule eitavalt. Mõne aja möödudes otsustas Not Over siiski, et miski pole veel läbi, ning vedas Franzu tema vastusest hoolimata stuudiosse. Lisaks kaasati taustavokaalina ka noor lauljatar Reti Ann Niimann. Siin me täna oleme ja kuulame värsket singlit, mis on röövinud olulise osa Franzu hingest.