„Mõni leiab selle varem, mõni hiljem.“ Ott Lepland paljastas põhjuse, miks ta suhted püsima pole jäänud

Maikuus 36. sünnipäeva tähistav laulja selgitas, et esimeseks põhjuseks on see, et kõik inimesed ei olegi ühesugused ja teiseks see artistide elukutse on väga hektiline.

„Sellise ebapüsiva graafikuga inimesega ongi keeruline koos olla ja tihti need suhted lähevad sinna auku. Suhe on selline, kus mõlemad pooled peavad panustama, ent mõnes mõttes on see ka selline ühiskondlik mall, et sul peab olema perestaatus,“ leiab ta ning tõdeb, et ta ise ja ka paljud tema sõbrad elavadki nii-öelda üksikut elu. „Ma arvan, et olla kellegagi koos lihtsalt sellepärast, et sul on ühiskondlik surve, on valle,“ lisas ta.