PUUST JA PUNASEKS | Mida soovib Triin Tuula kohtus Piilmannide perekonnalt saada?

Läinud aasta novembris lahkus meie seast 57aastasena Eesti rikkaimaid ärimehi, õlitööstur Priit Piilmann. Värskes Kroonika kaaneloos räägib Priit Piilmanniga kaks last saanud endine ETV ilmateadustaja Triin Tuula, kuidas on ta sunnitud minema lahkunud mehe ametliku perekonna vastu kohtusse, et väikesed lapsed saaksid õiglase pärandi. Intervjuus selgitas ta põhjalikult, miks on ta sellise tee ette võtnud.