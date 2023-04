FOTOD | Winny Puhhi jõulutuur „Kuuselõhna täis on tuba“ sai Põlvas avapaugu

Publik oli tänulik, bänd tegi nalja aga mis peamine, muusika kõlas esmaklassiliselt, sest lood on spetsiaalselt arranžeeritud ilma karjumise ja liigse kärata. Esmalt tänati publikut ja saadi kohe endale lilli.

Vahele on valmistatud jõulumuinasjutud, mida esitavad Winny Puhhi liikmed ise. Alates Elmost, kes tahab jõumeheks saada, kuid ema ei luba tal trenni teha. Siis hakkab salaja ise ikkagi treenima ja päkapikk akna taga märkab seda ning toob talle sussi sisse algatuseks väikese hantli, siis juba sangpommi, edasi proteiinipulbrit ja lõpuks ka kulturistide lemmiku pruunistava kreemi. Ema on ühel hetkel ehmunud, sest Elmost on saanud korralik põkk. Elmo põgeneb koos päkapikuga Londonisse.

„Jõulud on andmise aeg, see on ilus aeg. Teha jõulutuur siis, kui ei järgne vastik talv, vaid ilus kevad, on õige ajastus“, leiab solist Indrek Vaheoja.

Sünopsis lubab, et Muusikaline jõulumuinasjutt viib meid muhedale rännakule aasta ilusaimasse aega- kui maha on sadanud valge pehme lumi ja südametesse on pugenud harras pühadeootus. Aga rännakult tagasi peab igaüks ise jõudma…

Estonia kontserdist teeb ülesvõtte ka ETV, mida näidatakse loomulikult jõuluõhtul.