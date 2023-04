FOTOD | Taas seltskonnas! Esimese lapse saanud Saara Nüganen säras punasel vaibal

Tänavu jaanuaris tuli avalikuks väga armas uudis - näitlejatest elukaaslased Saara Nüganen ja Ott Raidmets ootavad esimest last. Nüüdseks on uus kodanik juba ilmavalgust näinud ning värsked vanemad said kahekesi väisata esmaspäeva õhtul aset leidnud „Apteeker Melchior. Timuka tütar“ esilinastust.