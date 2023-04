Nüüd ka näitleja? Tõsielutäht Kim Kardashian teeb kaasa legendaarse õudussarja uues hooajas

Menukas õudussari „American Horror Story“ („Ameerika Õudukas“) saab endale eesolevaks 12. hooajaks kaks uut näitlejat. Lisaks Kim Kardashianile liitub seriaaliga ka Emma Roberts. Tõsielustaar tegi uudise teatavaks oma sotsiaalmeedias ja jagas seal lühikest videot.

Sarja loojateks on Brad Falchuk ja Ryan Murphy, kes kommenteeris tõsielustaari liitumist seriaaliga lähemalt. „Kim on üks maailma kõige suurematest ja eredamatest televisioonitähtedest maailmas ja meil on väga hea meel tervitada teda „American Horror Story“ perre,“ ütles Murphy. Veel lisas sarja looja, et nii tema kui ka Emma Roberts on elevil, et teha kultuurijõulise sarja raames koostööd.

Samuti avaldas Murphy, millist rolli Kardashian kehastama hakkab. „Talle on kirjutatud lõbus, stiilne, aga ka ülimalt hirmus roll ning see hooaeg tuleb ambitsioonikas ja erinev kõigest sellest, mida me kunagi varem teinud oleme,“ avas sarja looja 12. hooaja tausta.

Väidetavalt põhineb uus hooaeg Danielle Valentine'i kirjutatud raamatul „Delicate Condition“ ning see jutustab loo naisest, kes on veendunud, et keegi halbade kavatsustega inimene üritab tema rasedust saboteerida. Sellest on inspireeritud ka õudusseriaali uue hooaja nimi „Delicate“.

Tegemist pole Kimi esimese seriaalinäitleja rolliga, kuid tegemist on tema suurima rolliga. Seni on ta telesarjades ja filmides löönud kaasa paaril üksikul korral, näiteks tegi ta kaasa paaris stseenis menufilmis „Ocean's Eight“.

Roberts aga on varemgi „American Horror Storys“ kaasa teinud - tema debüüt seriaalis toimus 9. hooajal, vahendab New York Post. Uus ehk 12. hooaeg peaks vaatajate ette jõudma juba tänavu suvel, kuid täpset kuupäeva pole veel avalikustatud.