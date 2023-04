Ei tulegi Charlesi kroonimisele? Harry ja Meghan magasid maha olulised tähtajad

Sussexi hertsogipaar pole veel ametlikult teada andnud, kas nad saabuvad Ameerikast Ühendkuningriiki 6. mail toimuvale kuningas Charlesi kroonimistseremooniale. Briti meedia kirjutab, et möödunud nädalavahetusel kukkusid Harry ja Meghani jaoks kaks olulist tähtaega, mille nad aga maha magasid. See võib viidata sellele, et paar ei kavatse ajaloolisele sündmusele kohale sõita.

Nimelt saabus eelmisel nädalal kroonimistseremoonia külalistele tähtaeg vastata pidupäeva eelkutsetele. Sussexi hertsogipaarist polnud selleks ajaks midagi kuulda ning väidetavalt on see kroonimist planeerivale personalile tekitanud palju probleeme ja peavalu. Nüüd peavad nad vaatama üle Harryle ja Meghanile määratud transpordikorralduse ning ka nende istekohad tseremoonial, vahendab Mirror.

Nädalavahetusel möödus ka teine oluline tähtaeg paari jaoks. Nimelt peavad Harry ja Meghan teavitama Ühendkuningriigi valitsusasutust Home Office'it oma saabumisest riiki kuu aega ehk 28 päeva ette. Nüüd on aga kroonimistseremooniani sellest vähem päevi jäänud, kuid Sussexi hertsogipaar pole siiani oma tulekust kellelegi teada andnud. Kõik see võib viidata sellele, et prints Harry ja Meghan Markle puuduvad kuningas Charlesi jaoks oluliselt päevalt.

Märtsi keskpaigas tuli avalikuks dokument, mille järgi nõudis üks Ühendriikide valitsusasutus Harrylt ja Meghanilt kuu aega etteteatamist enne nende reisimist riiki. Seejärel pidi valitsusasutus Home Office otsustama, kas ja millisel määral on vaja prints Harryle Suurbritannias turvameeskonda tagada. Harryle aga vaidles tollal sellele vastu ja tõi välja, et reisist ette teavitamisel on suur oht tema turvalisusele.