Mainekas uudistemaja Reuters uuris välja: kas Mikk Pärnits ikka on president Kersti Kaljulaidi poeg?

Reuters võttis uurida aprilli alguses ühismeedias avaldatud foto, kus seisavad kõrvuti Eesti eelmine president Kersti Kaljulaid ning kirjanik ja aktivist Mikk Pärnits. Foto neist on tehtud 2020. aasta augustis, kui Kaljulaid ja toonane justiitsminister Raivo Aeg tunnustasid vägivallaennetusse panustavaid inimesi. Pildil kannab Kaljulaid lillelist kleiti ning tema kõrval seisval Pärnitsal on seljas roosa kleit.

Enim tähelepanu on äratanud aga foto pealkiri - nimelt väidetakse, et pildil on Eesti president Kersti Kaljulaid oma pojaga. Lühikese ajaga muutus Twitterisse üleslaetud pilt aga äärmiselt populaarseks. Nädalaga kogus see üle 2,7 miljoni vaatamise, 27 tuhat meeldimist ning seda on taassäutsutud pea 6000 korda. See pani kibekiirelt Reutersi faktikontrollid tööle ja nad tuvastasid, et tegemist on väärinfoga.

Reuters võttis ühendust Mattias Tammetiga, kes on ametist lahkunud presidendi Kersti Kaljulaiu nõunik. Tammert kinnitas väljaandele, et Pärnits pole sugulane kellegagi, kes pildil on.

Ka Pärnits kummutas Reutersile kuuldused sellest, et ta on Kaljulaiu poeg ning sõnas, et taoliste väidete näol on tegemist jaburusega. „Muidugi pole ma tema poeg. Me pole kuidagi viisi sugulased,“ ütles Pärnits.

Väljaanne tõi ka välja, et tegelikult on Kaljulaiul kolm poega ning ükski neist pole Pärnits. Eelmisel presidendil on kaks teismelist poega ja üks täiskasvanud poeg, kes on kaasasutaja ettevõttes, mis tegeleb käsitööna valmistatud kingitustega.

Kõike seda arvestades kirjutab Reuters, et pildile on pandud ekslik pealkiri ning fotol kõrvuti seisvad Pärnits ja Kaljulaid pole omavahel sugulased.