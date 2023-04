Pulmakellad kõlisevad: 19-aastane näitlejanna Millie Bobby Brown kihlus kallimaga

Näitlejanna teatas kihlumisest teisipäeval, kui postitas Instagrami mustvalge foto endast ja kallimast Jake Bongiovist (20). Pildil kallistab Jake teda selja tagant, Millie käed toetuvad mehe omadele ja fotolt on näha tema sõrmes ilutsevat sõrmust. „Ma olen sind armastanud kolm suve, kallis, ma tahan neid kõiki,“ kirjutas näitlejanna armsa postituse juurde.

Jake Bongiovi on laulja Jon Bon Jovi poeg ning esimest korda seostati teda Millie Bobby Browniga 2021. aasta suvel, vahendab Page Six. Sellest ajast peale on nad aina lähedasemaks kasvanud ning olnud kindlas suhtes.