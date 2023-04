Mis laul see küll olla võiks? NOËP toob Eesti filmi- ja teleauhindade galal lavale uues kuues Eurovisioni-hiti!

Eesti filmi- ja teleauhinnad 2023 peakorraldaja on Eesti Filmi Instituut. Gala korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvusringhääling, Elisa Eesti AS, Telia Eesti AS ja Kalev. Koostööpartnerid on OÜ Duo Media Networks, All Media Eesti AS, Telia Inspira ja Elisa Huub, Liviko, ID Production, RGB Baltic ja Apollo kino. Pidulikust galast toodab ülekande ERR, galat kantakse üle ETV vahendusel.