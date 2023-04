„Apteeker Melchiori“ näitlejanna Maarja Johanna Mägi meenutab meeldejäävat stseeni filmimist: ei tundunud reaalne, et see võimalik on

Märten Metsaviiru sõnas, et „Apteeker Melchiori“ filmidest kõige põnevam on tema jaoks just kolmas osa. „Ma arvan, et kui vaataksite esimese, teise ja kolmanda ära, siis te ütleksite sama. Kolmas osa on psühholoogiliselt palju pingestatum ja minu kui näitleja jaoks palju huvitavam. Juba siis, kui stsenaariumit lugesin, oli palju huvitavam,“ rääkis Metsaviir.

Maarja Johanna Mägi nõustus Märteniga ja ütles, et ka talle meeldis kolmas osa rohkem. Maarja Johanna sõnul jäi talle võtteplatsilt kõige eredamalt meelde see stseen, mida ta ise jälgis kõrvaltvaatajana. „Ei tundunud reaalne, et see on võimalik nii kõrgelt kaljult alla hüpata, et see näeks välja nagu kukkumine. Sellised asjad jäävad ikkagi meelde,“ rääkis Mägi ja lisas, et ohtlike stseenide filmimisel kasutati kehadublanti.