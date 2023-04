INTERVJUU | Brigitte Susanne Hunt: „Vallalise kaunitari“ teine hooaeg läheb edasi, ainult mitte enam avalikult, vaid minu elus...

Eelmise aasta ühe vaadatuima meelelahutussaate „Vallaline kaunitar“ publik mäletab siiani selle viimast osa, kus läksid ootamatult lahku saates teineteise leidnud ja kihlunud Brigitte Susanne Hunt (27) ja tänaseks riigikokku valitud Eesti 200 poliitik Hendrik Johannes Terras (29). See oli hoop Brigittele, kui Hendrik mõni aeg enne viimast saadet keeldus tulemast temaga ühisele reisile ja andis mõista, et tegelikult ta ei näe neil ühist tulevikku… Konflikt päädis viimases saates otse kaamerate ees emotsionaalsete süüdistustega enamjaolt Brigitte poolt, mille peale Hendrik viimaks sõnagi lausumata sirge seljaga minema kõndis. Läbi aegade on lahkuminekuteks põhjust andnud ikka ja alati mõlemad osapooled. Oluline ei olegi see, kes on teise poole süüd tõestades veenvam või mitte – tõde sellest, miks tegelikult lahku mindi, jääb alati kuskile vahepeale.