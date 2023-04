SUME suvine linnafestival tuleb taas! Vaata, kes sel korral Kadrioru pargis toimuval festivalil üles astuvad

2023. aasta SUME Festival on eriline just seetõttu, et lisaks kvaliteetsele muusikale nii Eestist kui välismaalt, on rõhku pandud ka kunstiinstallatsioonidele ning maitseelamustele, mida kureerivad tuntud oma-ala spetsialistid. Esindatud on kergemad ja toekamad taimetoidud, kodumaa parim tänavatoit, suupisted suviseks piknikuks, suuremad ampsud grillilt, Belgia vahvlid ning rikkalik kondiitri- ja magusatoodete valik. Sellele kõigele annavad lisafunki käsitöökokteilid, hinnatud Nautimuse veinid ning kvaliteetne kohv.

Muusikalisest menüüst leiab menukaimad kodumaised artistid kui ka laias maailmas karjääri teinud välismaised suurnimed. SUME Festivali peaesinejateks on Tom Odell (UK) ning Elderbrook (UK).

Suurbritannia hõbehääl Tom Odell tõusis karjääriredelil kiirelt 2013. aastal kui ilmus tema debüütalbum „Long Way Down“. Tom Odelli loomingut on iseloomustatud kui sügavat ning emotsionaalset muusikat hingele. Tema üks singlitest „Another Love“ on end juba 10 aastat kuulajate südames hoidnud. Viimati tõusis laul taaskord edetabelitesse pärast sõjategevuse algust Ukrainas, kui seda sotsiaalmeedias palju jagati – lugu on saanud südamlikuks ja lootusrikkaks soundtrack’iks keerulistel aegadel.

Elderbrook on inglise laulja, laulukirjutaja ning elektroonilise muusika produtsent. Temamuusikukarjäär sai alguse 2015. aastal, kui andis välja oma esimese EP. Elderbrooki kõige tähelepanuväärsemaks looks on „Cola“ koostöös CamelPhat’iga, mis on 2018. aastal pälvinud ka tantsumuusika kategoorias parima loo Grammy-nominatsiooni. Et Elderbrook on multiinstrumentalist, leiab tema muusikast ainulaadseid helisid, erinevaid mõjutusi ning dimensioone.

Kodumaistest artistidest astuvad publiku ette Rita Ray, nublu, Lexsoul Dancemachine, Anett, Gram-Of-Fun, Meelik, EiK, Funk Embassy ja Tiks DJ-d, Maris Pihlap, SILKY STEPS ja Yasmyn. Festivalil on kokku kaks lava – pealava ning B-lava.

SUME Festival toimub 29.-30. juulil idüllilises, looduskaunis ning rohelist täis Kadrioru Pargis. Piletid leiad SIIT!