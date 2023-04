KUUM KLÕPS | Tema küll 56-aastane pole: näitleja Halle Berry ajas alastipildiga fännid pöördesse

Kinotäht Halle Berry avaldas laupäeval ühismeedias endast kuuma pildi, kus poseerib alasti. Foto Berryst on tehtud ühe maja rõdul, tal on käes veinipokaal ja ta nõjatub rõdupiirdele. „Ma teen, mis ma tahan. Ilusat laupäeva,“ kirjutas Halle oma Instagrami postituse juurde.

Leidus ka kommenteerijaid, kes polnud näitlejanna alastipildist niivõrd vaimustuses kui teised. „Kamoon, sa oled 60-aastane,“ seisis ühes negatiivses kommentaaris. „Vanaema, anna noorematele võimalus särada,“ ei hoidnud teine kommenteerija end tagasi. „Sa peaksid alastipiltide asemel oma lastelastega aega veetma,“ kirjutas veel üks inimene salvavalt. Samas prooviti Halle tuju tõsta ja toodi välja, et ta ei peaks negatiivsust õhutavaid kommentaare lugema.

Näitleja Halle Berry on eelmise aasta jaanuarist abielus muusiku Van Huntiga (53). Paar abiellus salaja oma puhkusereisil, mis tähendab, et nende pulmas polnud külalisi. Paar otsustas tseremoonia ajal kanda tagasihoidlikke riideid ja nad olid paljajalu. Berry ja Hunti suhe sai alguse 2020. aastal. Näitlejatar on varem olnud kolm korda abielus.